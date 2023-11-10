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РПЦ назвала отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием

В РПЦ назвали знаковым отказ частных клиник Крыма от проведения абортов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Отказ частных медицинских клиник в Крыму от оказания услуг по проведению абортов стало большим событием для всей страны, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.

«Добровольный отказ частных клиник Крыма от абортов — это знаковое событие для всей страны», — отметил представитель РПЦ.

По его мнению, данная мера защитит жизни детей и репродуктивное здоровье женщин от дезинформации и криминальных абортов, которые по большей части, делаются в частных медучреждениях.

«Надеюсь, решение Крыма станет ярким и добрым примером для других субъектов Российской Федерации», — сказал иерей.

Лукьянов дополнил, что другие регионы страны «подхватывают эту эстафету», в общей сложности порядка 20 областей ведут работу в повышении рождаемости и отказе от прерывания беременностей.

«Русская православная церковь создала Дома для мамы, помогающие женщине в трудной ситуации спокойно выносить и родить малыша», — заявил он, добавив, что они открыты более чем в 60 регионах России.

До этого замгубернатора Курской области сообщил о запрете абортов в частных клиниках.

Ранее психолог объяснила, почему женщины решаются на аборт.

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