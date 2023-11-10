Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть куриное мясо

Курятина противопоказана людям, страдающим аллергией на куриный белок и куриные яйца. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала нутрициолог Ирина Писарева.

«Противопоказано куриное мясо людям с нарушением пуринового обмена, потому что в курице много пуринов. <...> Когда есть аллергия на куриные яйца, рекомендуют на какое-то время сократить потребление куриного мяса», — продолжила Писарева.

Она также напомнила о пользе курятины для тех, у кого отсутствуют вышеуказанные заболевания. По ее словам, в курином мясе содержатся витамины группы В и цинк, необходимый для укрепления иммунитета. Кроме того, белок, содержащийся в курице, помогает восстанавливать клетки, являясь строительным материалом для организма, заключила специалист.

В 2023 году ученые из Тулейнского университета выяснили, что замена говядины курицей, а коровьего молока — растительным может значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также повысить качество питания человека. Исследование опубликовано в журнале Nature Food.

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