Еще в одном российском регионе запретили аборты в частных клиниках

Частные клиники Курской области перестанут делать аборты, четыре из пяти учреждений региона уже отказались от лицензии на прерывание беременности. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, передает «РИА Курск».

Как заявил Белостоцкий на круглом столе по теме абортов, по поручению российского президента все регионы страны разработали и утвердили свои региональные программы по демографической политике, одним из пунктов которой является сокращение количества женщин, которые хотят прервать беременность.

«Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», — сказал замгубернатора и назвал это событие «знаковым».

Он отметил, что в настоящее время примерно 92% женщин, которые принимают решении о прерывании беременности, находятся в государственных клиниках, где с ними ведут активную работу, чтобы сохранить каждого ребенка.

По его словам, пока от лицензии на проведение химических абортов отказались четыре из пяти клиник, но ожидается, что и оставшееся медучреждение в ближайшее время примет такое решение.

9 ноября сообщалось, что в частных клиниках Крыма перестали делать аборты.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.