«Тварь, одумайся»: россиянин сдал закладчика полиции и стал получать угрозы от наркомафии

Жителю Первоуральска и его семье угрожают расправой за то, что он сдал в полицию наркотики, оставленные в его квартире. Об этом сообщает E1.RU.

Мужчина зарабатывал сдачей жилья посуточно, в октябре квартиру у него арендовал 24-летний молодой человек из Нижней Туры. Он должен был отдать хозяину ключи 15 октября, но на связь так и не вышел. Тогда собственник сам открыл дверь вторым комплектом ключей и нашел внутри «нарколабораторию». Кроме приспособлений для фасовки сыпучих веществ, мужчина обнаружил в шкафу коробку с подозрительными кристаллами бело-кофейного цвета.

Россиянин утверждает, что не знал, что именно находится внутри. Уже через несколько часов владельцы наркомагазина решили, что мужчина оставил наркотики себе, и начали угрожать ему и его жене.

«Мне стали звонить и угрожать: «Что взял? Нам отдавать не надо. Разложишь сам, мы тебе скинем точки. Будешь раскладывать эти веса сам. И с тебя еще 500 тысяч рублей». Я не знал, что делать. Они потом начали жене еще писать и угрожать...Они узнали имена наших детей, начали пугать, типа дочь пойдет из школы — кислотой брызнем ей в лицо. Девочкам 4 года и 14 лет», — рассказал горожанин.

Затем в его квартире разбили окна и забросили туда дымовые шашки. Камень и кирпич, которыми разбили стекло, были обернуты в бумагу с надписями: «Привет от картеля» и «Тварь, одумайся». Только после этого мужчина передал правоохранителям кристаллы, которые оказались мефедроном, а после двух опросов полицейские предложили ему госзащиту.

«Мы подумали и согласились. Ждали день-другой, а потом [из полиции] позвонили и сказали, что пришел отказ. Потому что нет состава преступления», — поделился уралец.

При этом в МВД уверяют, что заявлений об угрозе жизни от него не поступало.

«В настоящее время этот гражданин не имеет статуса для получения государственной защиты. В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ госзащите подлежат участники уголовного судопроизводства. Это, в частности, потерпевший, свидетель, частный обвинитель, эксперт и другие. Подозреваемый, обвиняемый, их защитники и законные представители, а также осужденный, оправданный и люди, в отношении которых уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено, также имеют право попросить о государственной защите», — объяснили отказ в госзащите в полиции.

Сбежавшего квартиранта правоохранители нашли через десять дней после обращения, но его причастность к сбыту мефедрона нельзя было доказать только словами арендодателя. В это же время наркомагазин объявил награду за ликвидацию опасного свидетеля и продолжил требовать с него 5 млн рублей.

«Несколько дней назад нам из Екатеринбурга в подъезд привезли гpoб. В нем была свиная голова и моя фотография, приколотая ножом. Правда, они перепутали дом. Нападавший разбил стекло, когда ломился в квартиру. Его задержали, и он признался, что работу нашел по телеграму. Боюсь просто, что порежут меня или членов семьи», — пояснил мужчина. Из-за бездействия полиции Первоуральска он был вынужден обратиться к прокурору Свердловской области.

Ранее неизвестные похитили юношу, вывезли его в лес и изнасиловали.