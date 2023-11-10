Врач рассказал, как побороть усталость, вызванную сокращением светового дня

Врач-невролог «СМ-Клиника» Роман Кудрявцев в беседе с РИАМО рассказал, как справиться с повышенной утомляемостью на фоне сокращения светового дня. По его словам, регулярная физическая активность способствует нормализации мышечного тонуса, за счет чего улучшается общее состояние организма и настроение.

«Как врач-невролог рекомендую обратить внимание на плавание и лечебную физкультуру для опорно-двигательного аппарата. Посещение бассейна 2 раза в неделю и 15-30 минут занятий лечебной физкультурой ежедневно позволят пережить осень в хорошем настроении, полными сил и энергии», — сказал Кудрявцев.

Он добавил, что важную роль в устранении чувства усталости играет полноценный здоровый сон. Врач посоветовал укладываться спать в одно и то же время независимо от дня недели и даты на календаре.

В 2023 году ученые из Керманшахского университета медицинских наук в Иране рассказали, что разбитость и усталость после ночного сна может быть признаком тревожного и депрессивного расстройств. Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева до этого отмечала, что постоянная слабость и чувство усталости могут свидетельствовать о железодефицитной анемии.

Ранее ученые нашли связь между усталостью и пространственным мышлением.