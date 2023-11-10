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В аэропорту Красноярска станет больше самолетов «Аэрофлота»

«Аэрофлот» увеличит присутствие в сибирском хабе

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в 2024 году увеличить присутствие в своем сибирском хабе – международном аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовского, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В зимнем расписании в Красноярске будет базироваться до 11 воздушных судов, а в летнем – до 12. Это лайнеры авиакомпании «Россия»: Superjet 100, Boeing 737-800, а также впервые будет представлен Airbus A319.

Также «Аэрофлот» планирует расширить географию полетов в аэропорту Красноярска до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. В компании ожидают увеличение пассажирских перевозок более чем на 40% (до 1,9 млн пассажиров в год). Из них 1,2 млн пассажиров будут перевезены без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

В этом году «Аэрофлот» совершает в зимнем расписании полеты из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям. «Аэрофлот» выполняет собственные прямые рейсы в Москву, Бангкок и Пхукет, а авиакомпания «Россия» совершает рейсы не только внутри России, но и за рубеж (Алматы, Астана, Ташкент, Бишкек и другие).

Напомним, «Аэрофлот» открыл хаб в международном аэропорту Красноярска в мае 2021 года.

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