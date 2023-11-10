Академик РАН назвал эффективный способ для защиты от COVID-19

Россиянам стоит сделать прививку от гриппа, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса, потому что вакцину для защиты от них пока не создали. Об этом в интервью kp.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«От гриппа надо обязательно привиться! Потому что грипп, если им заболеть, то он может ослабить организм, спровоцировать, повысить чувствительность человека ко всем остальным вирусам, которые уже начинают циркулировать среди наших граждан, в том числе и ковид», — сказал он.

По его словам, для профилактики заболевания ковидом важно придерживаться тех же мер, которые защищают от гриппа, — носить маски и отказаться от участия в массовых мероприятиях, если это возможно.

2 ноября Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. По его словам, фиксируемый рост заболеваемости носит естественный характер. При этом с наступлением холодов люди начнут простывать, поэтому начнется еще и подъем заболеваемости гриппом, добавил он.

Ранее эпидемиолог объяснил россиянам, кому нужно привиться от гонконгского гриппа.