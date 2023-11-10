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Вылетевший искать пропавший Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали

Отправившийся к месту поисков Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

Спасательный вертолет, который отправился к месту поисков пропавшего Ан-2 на Чукотке, отозвали. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

По его словам, на поиски вылетел вертолет Ми-8. На борту было шесть человек, из них один медработник, два спасателя и три члена экипажа. Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный отозвали.

«Дополнительно в 15:30 (6:30 мск) из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами в количестве четырех человек», — отметил губернатор.

Самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь. Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки.

До этого в конце октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха. Всего на борту было пять человек, пострадали из них двое.

Ранее вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно сел в Ненецком автономном округе.

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