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На Чукотке перестал выходить на связь самолет Ан-2

МЧС: самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС.

Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки.

«В настоящее время известны последние координаты судна. На борту судна находится три человека, из них два члена экипажа и один пассажир», — пояснил источник издания.

По его словам, в 5:30 мск вертолет Ми-8 вылетел для проверки маршрута с медработником и спасателями на борту. Через час к поискам присоединились люди на вездеходах.

До этого в конце октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха. Всего на борту было пять человек, пострадали из них двое.

В августе еще один вертолет Ми-8 упал в Челябинской области в районе поселка Прудный. Предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области — отказ двигателя.

А в июле на Алтае разбился вертолет Ми-8 с 13 туристами. В их числе были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи. Они договорились о совместном полете на Белуху в соцсетях. Отмечается, что сперва группа туристов выбрала другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее на «Алтай авиа».

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.

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