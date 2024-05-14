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Россиянина приговорили к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд

Жителя Новосибирска приговорили к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд

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Shutterstock/VLADJ55

Новосибирский областной суд приговорил жителя Новосибирска к 12 годам заключения за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и сотрудничество с террористической иностранной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным ведомства, 48-летний Дмитрий Гурулев самостоятельно у себя дома изготовил бомбу и 14 ноября 2022 года попытался устроить взрыв на железной дороге. Он поджег емкость с зажигательной смесью, которую прикрепил к цистерне с дизельным топливом грузового поезда, однако взрыва и пожара не произошло.

Отмечается, что все это время мужчина контактировал с заказчиком из иностранной организации через интернет с целью оказания ей помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Россиянина задержали оперативники новосибирского управления ФСБ.

Первые три года Гурулев проведет в тюрьме, остальные девять лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Согласно информации УФСБ, деятельность подозреваемого координировали через мессенджер с территории Украины члены организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Гурулев свою вину не признал.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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