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Легенда «Спартака» заявил, что сейчас в команде нет главной звезды

Легенда «Спартака» Тихонов: в команде сейчас нет главной звезды

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что в команде сейчас нет главной звезды, передает Metaratings.

«Звезда — это тот, кто приносит результат, когда игра не идет у всей команды. Думаю, в «Спартаке» сейчас такого футболиста нет. В нынешнем «Спартаке» нет Месси и Марадоны, но есть качественные футболисты», — сказал Тихонов.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов. До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Ранее Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не проигрывает после увольнения Гильермо Абаскаля.

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