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На Украине начали строить подземные школы

На Украине в поселке Коротыч Харьковской области начали строить подземную школу

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Pixabay

На Украине в поселке Коротыч Харьковской области начали строить подземную школу-укрытие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, это фактически школа под землей, где дети смогут находиться и учиться в безопасности. Помещение сможет вместить до 500 человек — вместе с учащимися и педагогами. На строительство такой школы потребуется около 99,1 млн гривен ($2,7 млн).

Синегубов рассказал, что подземное укрытие будет оснащено несколькими помещениями, санитарными комнатами, трема выходами, а также автономным источником электроэнергии. Такая школа сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300 и других боеприпасов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что этот проект появился из-за ситуации в сфере безопасности.

«Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — отмечал чиновник.

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