Глава МВД заявил о росте раскрываемости некоторых преступлений в 2023 году

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в своем обращении к сотрудникам МВД заявил о превышении показателя 90% раскрываемости ряда видов преступлений в 2023 году. Обращение по случаю Дня сотрудника органов МВД опубликовано на сайте министерства.

«В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было», — заявил Колокольцев.

Глава МВД поблагодарил сотрудников за вклад в достижение безопасности российских граждан, профессионализм и пожелал успехов в службе.

До этого президент Владимир Путин дал обещание расширить социальные гарантии для российских правоохранителей и их семей.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.