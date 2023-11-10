В четырех областях Украины звучит воздушная тревога

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены прозвучали в Полтавской области в 23:58, в Николаевской области — в 00:02. Примерно через полтора часа тревогу объявили в Черкасской и Кировоградской областях.

Кроме того, тревога звучит в подконтрольных украинским властям частях Херсонской области и Донецкой народной республики.

Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что в Днепропетровске произошел взрыв. Перед этим в городе звучала воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.