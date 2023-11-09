Поход на квест закончился для российского школьника падением с высоты 2,5 метров

В Волжском 12-летний мальчик сильно повредил ногу во время прохождения квеста. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Инцидент произошел в детской комнате «Семья» в торговом центре «Планета лета», где ребенок проходил киноквест.

«При выполнении задания по поиску ключа, необходимого по сценарию для открытия сундука, несовершеннолетний, находясь в затемненном помещении, упал с высоты примерно 2,5 метров», — рассказали в пресс-службе СК.

В результате ребенок получил закрытый перелом правой пяточной кости. В ведомстве уточнили, что сотрудники детской игровой комнаты не проинформировали мальчика о технике безопасности и правилах прохождения квеста, а также не следили за действиями ребенка, когда он проходил задания.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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