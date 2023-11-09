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ВВС Израиля ударили по позициям ВС Сирии в двух провинциях

Шесть F-16 ВВС Израиля нанесли удары по позициям ВС Сирии в Дамаске и Эс-Сувейде

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Amir Cohen/Reuters

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийских Вооруженных сил в двух провинциях республики.

«8 ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, пострадавших нет», — сказал Кулить.

До этого сирийское национальное информационное агентство САНА сообщало, что израильская авиация нанесла удары по позициям сирийской армии, расположенным в южной части Сирии.

8 ноября Кулить заявлял, что Воздушно-космические силы России смогли поразить пункт управления в укрытиях сирийских боевиков, который находится под землей. Российские военные ударили по позиции боевиков, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.

Ранее Россия нанесла удар по складу беспилотников боевиков в сирийской провинции Идлиб.

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