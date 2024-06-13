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«АвтоВАЗ» остановил производство топовой Lada

«АвтоВАЗ» остановил производство топовых версий Lada Vesta

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил приостановить производство самых богатых версий Lada Vesta — Techno и Techno`24. Об этом сообщает Motor.ru, изучивший прайс-листы машин из семейства Vesta.

В списке автомобили в версиях Techno и Techno`24 получили пометку, которая обозначает, что они больше не производятся. Издание напомнило, что Lada Vesta NG в богатой комплектации (аудиосистема с восемью динамиками, разъемы USB на втором ряду, боковые подушки безопасности и пр.) доступны исключительно в указанных версиях.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что Lada Vesta в версиях Techno и Techno`24 сейчас не производятся, но их все еще можно найти у дилеров. Причиной остановки выпуска назвали «пересмотр списка оснащения».

До этого «АвтоВАЗ» начал поставлять в дилерские центры универсалы Lada Granta Cross. Завод решил производить модель в шести комплектациях и пяти цветах. При этом предусмотрены стандартные эмали белого и черного цветов, а также серебристый, темно-серый и золотисто-коричневый «металлики».

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Ранее «АвтоВАЗ» подготовил новые версии Lada для туристов.

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