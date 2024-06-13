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Задержан замначальника управления автомобильных дорог Новосибирска

Замначальника управления автодорог Новосибирска Громенко задержан за взятку

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заместитель начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской Области Константин Громенко подозревают в причастности к коррупционным преступлениям, он доставлен на допрос. Об этом сообщает НГС.

Как отметили в следственном управлении СК России по Новосибирской области в отношении Громенко возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, Громенко мог содействовать директору подрядной организации «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко в хищении бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отмечается, что миллионы рублей должны были потратить на оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на трассах в Черепановском и Купинском районах. Сумма взятки не уточняется.

До этого сообщалось, что начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадим Владимиров задержан по подозрению в получении взятки.

Ранее Балашихинский городской суд получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России.

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