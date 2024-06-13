Латвия передала первую партию БПЛА Украине

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны НАТО заявил, что республика в рамках созданной совместно с Великобританией инициативы «коалиция дронов» направила на Украину первую партию беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках инициативы, подписавшие соглашение страны должны поставить Украине дроны на сумму более €500 млн.

«Первая партия дронов уже направляется в Киев, и Латвия также отправила первую партию дронов [на Украину]», — сказал Спрудс.

Он также отметил, что в рамках «права на самозащиту» Украина может наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием.

В настоящий момент в коалицию входят Австралия, Великобритания, Германия, Латвия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина, Эстония.

3 июня Великобритания и Латвия открыли торги на поставку беспилотных летательных аппаратов FPV на Украину.

Ранее стало известно, сколько Украина запланировала выпустить в этом году дронов.