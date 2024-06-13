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В Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием

Кэмерон заявил, что для прекращения ударов по России нужен вывод войск с Украины

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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что для прекращения ударов по России западным оружием нужен вывод российских войск с Украины. Его слова передает ТАСС.

«Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска», — сказал он.

Дипломат также добавил, что Лондон 13 июня объявит о новых санкциях против России.

13 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

9 июня советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал похожее заявление. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже воспользовались разрешением бить по российской территории западным оружием.

Ранее ВСУ обстреляли город Луганск при помощи американских ракет ATACMS.

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