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Наталия Власова назвала Пугачеву своим авторитетом

Певица Наталия Власова заявила, что Пугачева имеет право на свою точку зрения

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Антон Денисов/РИА Новости

Певица Наталия Власова заявила в беседе с teleprogramma.pro, что Пугачева является для нее абсолютным авторитетом, как в человеческом, так и в творческом смысле.

Власова считает, что Пугачева имеет право на собственную точку зрения. По мнению певицы, коллега может высказывать все, что считает нужным.

Власова призналась, что Пугачева оказала сильное влияние на ее творческий путь.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В мае на специализированном сайте появились два сообщения о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который исполнительница переоформила на своего внука Никиту Преснякова. Kp.ru отмечает, что в первом объявлении недвижимость продают за 132 млн 500 тысяч рублей, а во втором — за 125 млн рублей.

Ранее Гагарина раскрыла, готова ли стать новой Пугачевой.

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