Авиасалон МАКС отменен

Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году отменен. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что в этом году авиасалон точно проводиться не будет.

В мае РИА Новости сообщало, что МАКС в 2024 году могут отменить.

Изначально проведение авиасалона планировалось на июль 2023 года, но позже его перенесли на 23-28 июля 2024 года.

Позже отмечалось, что МАКС состоится в 2025 году.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее супружеская пара оказалась в Каунасе вместо Барселоны из-за ошибки авиакомпании.