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В Японии с аншлагом прошел показ фильмов по сказкам Пушкина

В Токио раскупили все билеты на показы советских фильмов по Пушкину

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kino-teatr.ru

В столице Японии Токио раскупили все билеты на кинопоказ, посвященный 225-летию со дня рождения русского писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Показ прошел с аншлагом в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии. Жители Токио смогли увидеть советские фильмы «Сказка о царе Салтане» (1966) и «Руслан и Людмила» (1972) режиссера Александра Птушко.

«Хотя имя Пушкина все еще неизвестно широкой публике в Японии, этот кинопоказ привлек большое внимание людей, интересующихся музыкой и литературой. Зал был заполнен до отказа», — уточнили организаторы мероприятия.

При этом, добавили в оргкомитете, с начала XXI века выставки Пушкинского музея проводились в Японии и пользовались популярностью, а произведения »Борис Годунов», »Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Бахчисарайский фонтан» регулярно ставят в японских театрах.

Фестиваль российской культуры в Японии открылся в апреле концертом солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. Он проводится в стране с 2006 года.

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