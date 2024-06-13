В Минобороны Канады анонсировали передачу Украине 2,3 тысячи ракет

Оттава намерена поставить в зону украинского конфликта 2,3 тыс. авиационных ракет CRV7. Об этом в преддверии встречи министров обороны стран — членов НАТО заявил глава канадского военного ведомства Билл Блэр, пишет «Интерфакс».

«Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС (военно-воздушные силы. — «Газета.Ru») Канады. <...> За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности», — отметил он.

При этом Блэр не стал уточнять, когда именно Канада передаст Украине данные снаряды. В настоящее время страна продолжает испытывать CRV7, чтобы в зависимости от результатов тестирования отправить в зону боевых действий еще большее количество ракет.

В то же время министр обороны подчеркнул, что на текущей неделе Оттава направила Киеву первые четыре из 50 обещанных бронемашин. Техника должна прибыть на Украину в ближайшие несколько недель.

Кроме того, глава военного ведомства анонсировал отправку на поле боя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ожидается, что украинские войска получат от Канады около 900 дронов.

Ранее в Канаде заявили, что не препятствуют ударам Украины по РФ с использованием ее оружия.