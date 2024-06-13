Иностранный тренер высказался против девушек-арбитров в футболе

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович высказался против девушек-арбитров в футболе, передает Sport24.

«Мне трудно судить о девушках-арбитрах в футболе. Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом. Я сказал свое мнение, а на Западе назовут меня сексистом», — сказал Божович.

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов 20 апреля заявил, что арбитр Вера Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против клуба «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу, упомянув при этом ее гендер. За это высказывание изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно. Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

Ранее Александр Мостовой выступил против женщин-арбитров в мужском футболе.