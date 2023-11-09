На Украине запретили российские видеосервисы

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил трансляцию в стране еще 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. Об этом сообщается на сайте медиарегулятора.

Уточняется, что в перечень запрещенных аудиовизуальных медиасервисов и их провайдеров попали онлайн-кинотеатры «Амедиатека», «Баскино», Filmix, «Киноточка», а также сервисы онлайн-телевидения «Лайм HD TV», «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка» и «Цифровое ТВ 20 каналов».

Регулятор счел, что указанные сервисы не отвечают требованиям раздела XI закона «О медиа» и не могут транслироваться на Украине. Причиной запрета называется предоставление доступа к российскому контенту.

До этого газета «Известия» писала, что в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) появилась первая в стране программа бакалавриата по подготовке медиаполицейских. Медиаполицейские будут специализироваться на работе с пользовательским контентом в соцсетях и соцсетях. В частности, на выявлении признаков экстремизма и преступлений против личности. Также они получат инструменты блокировки пиратского контента.

Ранее Песков назвал глупостью и абсудром «отмену» русской культуры на Украине.