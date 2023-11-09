Следивший за военкором Коцем попал на видео

Следственный комитет России (СКР) опубликовал в своем Telegram-канале видео с 28-летним москвичом, следившим за военным корреспондентом KP.RU Александром Коцем.

На кадрах видно, как конвой ведет задержанного мужчину в наручниках.

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который приехал домой к Коцу и угрожал его супруге. По данным следствия, 7 ноября мужчина на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания военкора пытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. В СК РФ отметили, что таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности Коца.

Сам журналист прокомментировал инцидент у себя в Telegram-канале. Он пояснил, что его домашний адрес находится открытом доступе на сайте «Миротворца», поэтому злоумышленник легко на него вышел. Супруга ему не открыла и вызвала полицию. Коц отметил, что и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы.

Ранее СК предъявил обвинение напугавшему жену военкора Коца.