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Инфекционист предупредил об опасности пришедшего в Россию гонконгского гриппа

Инфекционист Тимаков: нужно вакцинироваться, так как идет гонконгский грипп

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Россиянам следует вакцинироваться от гриппа, убежден врач-инфекционист Евгений Тимаков. Особенно актуально это на фоне приближения гонконгского гриппа, предупредил он в беседе с НСН.

Главная цель вакцинации заключается не в предотвращении болезни, а в формировании иммунитета к ней, чтобы не было осложнений, пояснил инфекционист. Причем опасность представляет не только коронавирус, но и грипп, особенно для представителей групп риска, подчеркнул Тимаков. Он призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью и вакцинироваться.

«Тем более, что к нам идет гонконгский грипп, штамм от которого мы изготовили – эту прививку можно делать», — подчеркнул инфекционист.

Коронавирус сейчас вызывает меньше осложнений и переходит в разряд сезонных ОРВИ, добавил врач.

Эпидемиолог, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее призвал россиян из групп риска вакцинироваться от гриппа, напомнив, что случаи заражения гонконгским гриппом зафиксированы уже в пяти регионах России.

Напомним, ранее иммунолог не согласился с сообщениями Роспотребнадзора о том, что коронавирус теперь протекает гораздо легче. По словам эксперта, до сих пор встречаются и тяжелые формы заболевания, и госпитализации, а пик заболеваемости ожидается в середине декабря и во второй половине февраля.

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