В школе в Германии произошла стрельба

В школе в Оффенбурге на западе Германии произошла стрельба. Об этом информирует Badische Zeitung.

По меньшей мере одна школьница получила ранения. Подозреваемый задержан. На месте продолжается полицейская операция.

Оффенбург расположен в земле Баден-Вюртемберг близ границы с Францией.

Накануне сообщалось, что двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ немецкого Гамбурга. Правоохранительные органы начали полицейскую спецоперацию, здание было окружено, а над местом происшествия были подняты вертолеты. Позднее стало известно, что вооруженными людьми в школе на западе Гамбурга оказались два ученика, которые угрожали учителю. Потом выяснилось, что двое школьников скрылись с места происшествия.

Ранее аэропорт Гамбурга прекратил работу из-за вооруженного мужчины.