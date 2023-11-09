Названы овощи, которые не стоит есть сырыми

Баклажаны являются одними из овощей, которые нельзя есть в сыром виде. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. При их употреблении у человека могут появиться такие симптомы, как боль в желудке и тошнота», — предупредила специалист.

Помимо этого, не стоит употреблять сырую спаржу, продолжила врач. Она пояснила, что неприготовленная спаржа будет плохо перевариваться организмом, поэтому полезные вещества из нее не будут усвоены. Еще один овощ в списке — шпинат.

«Желательно его все-таки термически обрабатывать. Хотя при этом уменьшится количество витамина C, но зато станут доступны кальций, магний и железо. В сыром шпинате они находятся в органических сцепках и не высвобождаются, организм не может их усвоить. Поэтому его нужно есть только в обработанном виде», — заключила Мухина.

Диетолог Мэгги Михальчик до этого назвала десять продуктов, которые поддерживают иммунитет осенью. Среди них тыква, мед, цветная капуста, брюссельская капуста, тыква-акорн, яблоки, груши, клюква, а также куркума и мускатный орех. Все эти продукты богаты витаминами С, В и А, антиоксидантами, минералами и флавоноидами, которые подавляют воспаление в организме и способствует усилению иммунитета.

Ранее диетолог назвала самый полезный овощ.