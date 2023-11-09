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Россиянам назвали продукты, которые ухудшают слух

Врач Соломатина: фастфуд может спровоцировать ухудшение слуха

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Shutterstock

Жирные продукты могут спровоцировать ухудшение слуха, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать», — пояснила эксперт.

Помимо этого, негативное влияние на слух также может оказать чрезмерное потребление сахара, сладкой выпечки и быстрорастворимых каш, продолжила врач. По ее словам, такой образ питания может привести к развитию сахарного диабета.

«Это заболевание зачастую приводит к разрушению клеток головного мозга и аппарата, который отвечает в том числе за слух», — отметила Соломатина.

Врач-терапевт Мартин Скурр до этого перечислил неочевидные причины ухудшения слуха. В их числе неправильная чистка ушей и образование серных пробок. Еще одна причина ухудшения или даже потери слуха — это инфекции. Они могут проникнуть в организм вместе с водой, попавшей в ухо. В теплой, влажной среде бактерии и вирусы начинают стремительно развиваться, что может привести к отечности и болезненным ощущениям.

Ранее врач объяснил, почему при простуде может заложить уши.

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