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В Ростове-на-Дону загорелся особняк 1914 года

В Ростове-на-Дону на площади 600 квадратных метров загорелось старое здание

В Ростове-на-Дону пожарные ликвидируют сильный пожар в старинном доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел на Социалистической улице. На материалах очевидцев заметен огонь в нескольких окнах последних этажей и на крыше здания.

Как сообщает 161.ru со ссылкой на источник в МЧС, загорелось бесхозное здание. Возгоранию присвоили второй ранг. По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

Для тушения привлекли более 50 человек и 20 единиц техники.

По данным Life со ссылкой на Shot, пострадавших нет. Этот особняк, возведенный в 1914 году, некоторое время назад признали аварийным и расселили.

Ранее в США загорелся ангар, где снимали «Секретные материалы».

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