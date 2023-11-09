Зеленский заявил о готовности передать собакам власть над миром

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что собаки справились бы с ролью правителей мира лучше людей, поскольку последних он не понимает. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции Reuters NEXT.

«Иногда я смотрю на все военные действия и кризисы, не только на Украине, но и в Африке, и на Ближнем Востоке, и думаю, что лучше бы миром управляли собаки. Людей я порой действительно не понимаю», — признался Зеленский.

Слова украинского президента вызвали смех у журналистов.

На той же пресс-конференции Зеленский заявил, что народ боится республиканских политиков США, которые призывают отказаться от поддержки Украины. При этом украинский лидер дал понять, что Киев продолжит вести боевые действия даже без участия Штатов.

До этого Зеленский говорил, что Украина намерена продолжить свое наступление в зоне СВО в текущем и 2024 годах, и у ВСУ даже намечены конкретные цели, города и направления.

Ранее Зеленский попал в скандал после того, как поаплодировал экс-бойцу дивизии СС «Галиция» в канадском парламенте.