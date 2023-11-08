В Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«По поводу Адама Рамзановича могу сказать, что он с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире из Российского университета спецназа», — заявил Дудаев.

Дудаев также отметил, что Адам Кадыров «превосходно стреляет, умеет пользоваться».

8 ноября сообщалось, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пришел на церемонию награждения к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. За месяц сын Кадырова получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.