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В Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием

Ахмед Дудаев: Адам Кадыров с малых лет умеет обращаться с оружием

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Kadyrov_95/Telegram

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«По поводу Адама Рамзановича могу сказать, что он с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире из Российского университета спецназа», — заявил Дудаев.

Дудаев также отметил, что Адам Кадыров «превосходно стреляет, умеет пользоваться».

8 ноября сообщалось, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пришел на церемонию награждения к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. За месяц сын Кадырова получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

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