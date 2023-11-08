Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Воронежа неизвестные в масках спилили пятиметрового жирафа

В Воронеже 20 неизвестных в масках спилили пятиметрового жирафа

В центре Воронежа 20 неизвестных в масках спилили пятиметрового жирафа. Об этом сообщает портал «36регион».

По информации портала, инцидент произошел на улице Пятницкого. Неизвестные мужчины в масках спилили арт-объект в виде пятиметрового жирафа, принадлежащий интерьерному салону «Английский дом».

Представительница салона рассказала, что спил жирафа мог организовать бывший совладелец здания, передает портал. При этом 2 ноября автомобиль владельца интерьерного салона облили кислотой — он написал заявление в полицию.

Сообщается также, что в данный момент идет судебное разбирательство за права на здание, где располагается «Английский дом».

Ранее сломанной хулиганами скульптуре в Петербурге вернули обруч.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий