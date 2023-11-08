В центре Воронежа неизвестные в масках спилили пятиметрового жирафа

В центре Воронежа 20 неизвестных в масках спилили пятиметрового жирафа. Об этом сообщает портал «36регион».

По информации портала, инцидент произошел на улице Пятницкого. Неизвестные мужчины в масках спилили арт-объект в виде пятиметрового жирафа, принадлежащий интерьерному салону «Английский дом».

Представительница салона рассказала, что спил жирафа мог организовать бывший совладелец здания, передает портал. При этом 2 ноября автомобиль владельца интерьерного салона облили кислотой — он написал заявление в полицию.

Сообщается также, что в данный момент идет судебное разбирательство за права на здание, где располагается «Английский дом».

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