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Появились кадры столкновения грузовика и электропоезда в Нижегородской области

Появилось видео момента столкновения грузовика и поезда в Нижегородской области

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Инцидент Нижний Новгород' class="item-image" >
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В Telegram-канале «Нижний №1» опубликовано видео момента столкновения электропоезда и грузовика в Нижегородской области.

Как сообщила в Telegram пресс-служба МЧС России, сотрудники ведомства ликвидируют последствия этой аварии, которая произошла в районе поселка Трестьяны Нижегородской области. Сотрудники МЧС потушили загоревшийся автомобиль.

На месте происшествия работают 10 специалистов и две единицы техники МЧС.

8 ноября пассажирский электропоезд совершил столкновение с грузовиком в Нижегородской области. Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги.

Как заявили в пресс-службе Горьковской железной дороги, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом №6457 сообщением Заволжье — Нижний Новгород. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.

Ранее в Северной Осетии произошло столкновение поезда Москва – Владикавказ с фурой.

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