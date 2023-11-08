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Москвичей предупредили о репетиции зимы

Синоптик Шувалов: в Москве на следующей неделе возможна «репетиция зимы»

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с News.ru сообщил, что в начале следующей недели в Москву придет холодный фронт, из-за чего в столице похолодает.

Такую погоду эксперт назвал «репетицией зимы». При этом, по его словам, сильного снега в городе не ожидается.

«Может присыпать слегка, снежный покров будет временный», — сказал он.

Синоптик отметил, что температура в Москве опустится до +5°C днем и до 0...-2°C в ночное время суток.

Шувалов также сообщил, что примерно в 20-х числах ноября в российской столице снова потеплеет из-за теплого циклона, который придет с юго-запада. По его словам, настоящая зима ожидается не раньше декабря, тогда на улице установится стойкий минус, а снег ляжет окончательно.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова заявляла, что в Москве задерживается аномальная погода — всю первую декаду ноября отличает слишком высокая для этого времени года температура воздуха. Специалист отмечала, что превышение климатической нормы в среднем составляет 6 градусов.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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