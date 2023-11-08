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Многодетных родителей призвали привлечь к проведению семьеведения в школах

Омбудсмен Ярославская: семьеведение в школах должны вести многодетные родители

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Преподавать уроки семьеведения в школах должны многодетные родители, прошедшие перед этим курс по педагогике, считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Школьная программа должна включать в себя раздел о развитии ребенка от зачатия до рождения, заявила она в пресс-центре НСН.

На уроках семьеведения, по мнению омбудсмена, дети должны изучать ценность семьи и «многодетства».

«Я считаю, что преподавать эту программу должны многодетные мамы и папы, прошедшие, конечно, курс по педагогике – которые верят в то, что говорят», – отметила Ярославская.

Информацию о профилактике абортов, которая может быть страшной для детей, она предложила заменить рассказом о развитии ребенка. Так, по ее мнению, дети будут понимать, что речь идет о живом человеке.

«Мне кажется, это залог многочадия и ответственного выбора родительства», – заключила омбудсмен.

Напомним, эксперты полагают, что об отношениях в семье со школьниками нужно разговаривать на уроках психологии.

Создатели пособия по семьеведению ранее сообщили, что обращались к советской практике и «Домострою». Это учебник о традиционных семейных ценностях, в котором собраны советы по выстраиванию отношений.

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