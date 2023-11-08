Задержание напавшего на мать с ребенком россиянина с мачете попало на видео

Задержание мужчины с мачете, напавшего на мать с ребенком в Люберцах, попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Мои Люберцы».

На видео, снятом очевидцами, видно, что мужчину с мачете при попытке перейти дорогу сбил автомобиль. После этого россиянин резко поменял направление движения и пошел в сторону полицейских, которые открыли по нему огонь. После задержания его доставили в больницу.

По информации Telegram-канала Baza, свидетели произошедшего утверждают, что задержанный находился в неадекватном состоянии. Мужчина заявил, что над его семьей совершили расправу, а он сам является «избранным Богом».

До этого стало известно, что до встречи с полицейскими задержанный ударил ножом девушку с ребенком. Ранения несерьезные, несовершеннолетний не пострадал.

Ранее в Подмосковье пьяный сосед с ножом напал на полковника полиции.