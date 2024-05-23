Шольц высказался о появлении ядерного оружия у Евросоюза

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нереальным появление собственного ядерного оружия у Евросоюза. С таким заявлением он выступил в статье для Economist.

«Я поддерживаю предложение президента Эммануэля Макрона поговорить о будущей [совместной] обороне Европы. Чтобы внести ясность, никакого «ядерного оружия ЕС» не будет — это просто нереально. У нас также нет намерений ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», — заявил Шольц.

По словам Шольца, чтобы защитить Европу и сдержать любого потенциального агрессора, Евросоюз должен добиться правильного сочетания своих возможностей. Это предполагает использование средств ядерного сдерживания и обычных сил, включая противовоздушную и противоракетную оборону, кибернетические и космические возможности и высокоточные ударные ракеты. При этом немецкий лидер подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и будет избегать шагов, которые бы сделали альянс стороной украинского конфликта.

Немецкий канцлер отметил, что в этой связи Германия стремится создать крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе и впервые со времен Второй мировой войны намерена на постоянной основе разместить полную боевую бригаду за пределами Германии — в Литве.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в Европе.

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