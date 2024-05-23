Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц высказался о появлении ядерного оружия у Евросоюза

Канцлер ФРГ Шольц назвал нереальным появление собственного ядерного оружия у ЕС

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нереальным появление собственного ядерного оружия у Евросоюза. С таким заявлением он выступил в статье для Economist.

«Я поддерживаю предложение президента Эммануэля Макрона поговорить о будущей [совместной] обороне Европы. Чтобы внести ясность, никакого «ядерного оружия ЕС» не будет — это просто нереально. У нас также нет намерений ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», — заявил Шольц.

По словам Шольца, чтобы защитить Европу и сдержать любого потенциального агрессора, Евросоюз должен добиться правильного сочетания своих возможностей. Это предполагает использование средств ядерного сдерживания и обычных сил, включая противовоздушную и противоракетную оборону, кибернетические и космические возможности и высокоточные ударные ракеты. При этом немецкий лидер подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и будет избегать шагов, которые бы сделали альянс стороной украинского конфликта.

Немецкий канцлер отметил, что в этой связи Германия стремится создать крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе и впервые со времен Второй мировой войны намерена на постоянной основе разместить полную боевую бригаду за пределами Германии — в Литве.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в Европе.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами