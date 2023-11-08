Врач рассказала, чем грозит употребление муки из сверчков

Мука из сверчков является непривычным продуктом для жителей России, поэтому их организм может не сразу ее принять. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, такая мука похожа на костную.

«Это такая добавка, которая обогащает продукт из углеводов белковой составляющей животного происхождения, там есть в наличии все аминокислоты. Она нам не совсем привычна, у кого-то желудочно-кишечный тракт и вообще организм, возможно, ее сразу не примет. Могут быть аллергические реакции, но это как аллергические реакции у кого-то на клубнику», — сказала врач.

При этом она подчеркнула, что большинство россиян хорошо воспримут данный продукт.

В конце октября сообщалось, что на прилавках российских магазинов в будущем может появиться выпечка из сверчков, производство размещено в Московской области и Ставропольском крае. Сверчки могут быть основным ингредиентом при производстве печенья, шоколадных конфет, макарон, а также других изделий.

Ранее врач оценила спрос на муку из сверчков среди россиян.