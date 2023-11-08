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В российском регионе выявили три случая гонконгского гриппа

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа

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РИА «Новости»

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). Об этом пишет портал Properm.ru

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что грипп сезонный и проходит с классическими гриппозными симптомами. Специфическая вакцина от этого штамма не нужна — от заболевания защитит стандартная прививка. Штамм включен в вакцину против гриппа, которая доступна во всех медицинских учреждениях региона, отметили эксперты.

До этого в Сахалинской области зарегистрировали первый в регионе случай заболевания гонконгским гриппом. В этом сезоне пациентов с этим типом гриппа находили в Тюменской и Орловской областях.

В конце октября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в ряде субъектов страны наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом. Он призывал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что около 47 млн российских граждан к концу октября сделали прививки от гриппа. В российских регионах продолжается вакцинация населения. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что властям регионов было поручено усилить информационно-разъяснительную кампанию о пользе вакцинации.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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