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Недовольная соседка укусила за нос 61-летнюю председательницу ТСЖ

«78.ru»: в Петербурге женщина укусила за нос председателя ТСЖ

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FotograFFF/Shutterstock

В Выборгском районе Петербурга конфликт двух соседок закончился вызовом скорой помощи и наряда полиции, одна из женщин укусила другую за нос. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в подъезде дома по улице Симонова. Две соседки, одна из которых является председателем местного ТСЖ, поссорились на лестничной клетке. В ходе конфликта одна из жительниц укусила другую за нос.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и зафиксировала получение травм, у нее диагностированы множественные царапины и ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Удмуртии женщина позвала знакомую к себе домой и откусила у нее часть уха.

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