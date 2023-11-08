Недовольная соседка укусила за нос 61-летнюю председательницу ТСЖ

В Выборгском районе Петербурга конфликт двух соседок закончился вызовом скорой помощи и наряда полиции, одна из женщин укусила другую за нос. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в подъезде дома по улице Симонова. Две соседки, одна из которых является председателем местного ТСЖ, поссорились на лестничной клетке. В ходе конфликта одна из жительниц укусила другую за нос.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и зафиксировала получение травм, у нее диагностированы множественные царапины и ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Удмуртии женщина позвала знакомую к себе домой и откусила у нее часть уха.