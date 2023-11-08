В трех российских портах хотели хранить опасную химию

Российские власти собираются разрешить хранить опасную химию в трех российских портах — в Усть-Луге, Тамани и Восточном. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает РБК.

В ведомстве отметили, что в этих местах собираются оборудовать терминалы для аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Сейчас эти вещества запретили размещать в водоохранных зонах и морских портах.

В Минпромторге отметили, что для такого рода хранилищ нужно соблюдать требования, которые исключают причинение вреда здоровью людей и окружающей среде.

Минпромторг предложил внести поправки в законодательство и разрешить хранить опасную химию в специализированных терминалах в портах, но за пределами прибрежных защитных полос. Финальное расположение таких терминалов должны определить власти. Необходимые документы на строительство должны будут пройти государственную экологическую экспертизу на федеральном уровне.

По мнению представителей Минпромторга, во всем мире размещают в морских портах хранилища для химии. Отсутствие лишних операций по перегрузке поможет сохранять качество продукции и минимизировать расходы и время, которые тратят на перевалку.

Ранее Минпромторг отказался от идеи увеличить баллы за локализацию автокомпонентов.