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Стало известно о попытке Роскомнадзора закрыть журнал «В мире животных»

Роскомнадзор пытался закрыть журнал зоолога Николая Дроздова «В мире животных»

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Илья Питалев/РИА Новости

Роскомнадзор хотел закрыть журнал «В мире животных» российского зоолога и журналиста Николая Дроздова, который был учрежден вместе с биологом Александром Аболицем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В зарубежной версии журнал издавался под названием World of Animals, и регистрация СМИ «В мире животных» была привязана к юридическому лицу Александра Аболица. Однако в 2022 году биолог принял решение закрыть собственное издательство и уехал в Израиль.

Роскомнадзор после этого обратился в суд, чтобы отозвать лицензию по закрытому ООО. Однако на защиту своего журнала встал лично Николай Дроздов.

В результате издатель журнала был изменен, а Роскомнадзор был вынужден отозвать иск.

До этого телеведущего Николая Дроздова вновь госпитализировали.

Дроздов жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Утверждается, что 86-летний телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов, но после жалоб был госпитализирован на один день.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

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