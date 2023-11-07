В ХАМАС сообщили, что не могут освободить плененных россиянок из-за обстрелов Газы

Члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нашли среди захваченных ими заложников двух гражданок России, но пока не имеют возможности их освободить. Об этом британской телерадиокомпании Би-би-си заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Он сказал, что члены ХАМАС в секторе Газа искали и нашли двух женщин-заложниц из России, но не смогли их освободить из-за продолжающихся обстрелов», — пишут журналисты.

Марзук добавил, что если израильская армия прекратит огонь, то представители палестинского движения смогут передать плененных россиянок Красному Кресту.

Отмечается также, что ХАМАС не располагает единым списком заложников, так как их захватывали в плен разные группы боевиков.

26 октября Абу Марзук посетил Москву в составе делегации ХАМАС, которая встретилась с российскими дипломатами. Позднее МИД РФ сообщил, что на встрече обсуждались вопросы освобождения заложников из сектора Газа.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве плана по освобождению 12 иностранных заложников.