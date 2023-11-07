Россиянам рассказали о полезных свойствах холодца

Употребление холодца оказывает положительное действие на здоровье суставов и кожи. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что в некоторых препаратах для лечения суставов присутствуют вещества, которыми богат холодец.

«Холодец — это усиленный бульон. Он имеет особую структуру и вещества, схожие с теми, которые входят в желатин. Благодаря тому, что бульон очень густой, там есть соотношение некоторых аминокислот, из-за чего холодец держит форму. Белки, которые в большом количестве содержатся в холодце, полезны для соединительной ткани», — рассказала врач.

При этом она посоветовала с осторожностью относиться к употреблению жирного холодца людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ.

До этого рецептом «простого» холодца с «Газетой.Ru» поделился шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов. По его словам, совсем не обязательно использовать бычьи хвосты и свиные уши — достаточно будет рульки или голяшки с прожилками.

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