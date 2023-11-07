Россиян предупредили об угрозе стать спонсором ВСУ из-за перевода денег на карту

Россиянам лучше отказать от перевода денег за покупки или услуги с карты на карту, предупредил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Отправляя такой перевод, человек может случайно профинансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) или запрещенные в России организации, пояснил он в беседе с НСН.

Чаще всего человек не знает, как получатель средств распоряжается подобными платежами. Он может оказаться спонсором ВСУ или какой-либо террористической организации, отметил Пушко.

«В условиях спецоперации риски такого рода растут, — добавил он. — Нужно осмотрительно пользоваться такого рода инструментарием, особенно в тех местах, в которых вы не уверены».

Для оперативной оплаты при себе лучше иметь наличные, добавил эксперт. По его словам, при худшем сценарии правоохранительные органы будут разбираться в каждой конкретной ситуации. Так, если человек осознанно проводит платежи на поддержку военных Украины, ему грозит неминуемое наказание, а если он просто платил кому-либо, не задумываясь о последствиях, то, вероятно, будет проводиться расследование.

«Тут связь, которая представляется труднодоказуемой, нужно будет разбираться», — заключил Пушко.

Напомним, в октябре следователи ФСБ впервые в России предъявили жителю Хабаровского края обвинение в госизмене из-за ВСУ через криптовалюту.

Совфед ранее одобрил закон о блокировке онлайн-ресурсов, на которых содержатся призывы к финансированию армии Украины.