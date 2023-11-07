Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти. За неделю количество заболевших увеличилось на 31,7%. Об этом сообщил портал «Стопкоронавирус».

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%», — говорится в сообщении.

Увеличение заболеваемости произошло в 73 субъектах России. Выздоровело 22 993 человека.

По данным портала, с 30 октября по 5 ноября количество госпитализаций составило 5 042 человека и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 33,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах.

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