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Гости форума «Россия» узнают о диспетчерских службах Москвы

Павильоны-резиденты ВДНХ представят свои программы на форуме «Россия»

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Пресс-служба ВДНХ

На международной выставке-форуме «Россия» 18 павильонов-резидентов ВДНХ представят тематические программы, сообщается на сайте mos.ru.

В Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) расскажут об особенностях работы столичных коммунальных служб, системах и технологиях, помогающих поддерживать бесперебойное жизнеобеспечение города на всех направлениях.

В Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) можно увидеть автомобильный кортеж в сопровождении мотоциклов почетного эскорта.

Музей кино (павильон № 36) расскажет о развитии отечественного кинематографа с начала XX века до 1980-х годов.

В павильоне № 31 «Геология» работает выставка «Хлеб будущего. Новые российские сорта», на которой гости смогут узнать о достижениях российских ученых в области сельского хозяйства.

В Музее Востока (павильон № 13) открылась экспозиция «Россия. Ближе к Востоку». В экспозиции представлено более 100 произведений современного искусства последней четверти XX — начала XXI века из коллекций Государственного музея Востока и его филиала в Майкопе.

Кроме того, в течение проведения выставки «Россия» в павильонах-резидентах ВДНХ будут проведены различные тематические мероприятия.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября. В ней принимают участие представители 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

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